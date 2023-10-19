مدرب سيمبا : الثقة والشخصية "سلاحنا" أمام الأهلي

عبرروبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني عن ثقته الكاملة في لاعبيه قبل مباراة الغد المرتقبة أمام الأهلي في النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي.





وقال المدرب خلال تصريحات نقلها موقع دوري السوبر الأفريقي ، أن الثقة والتحلي بالشخصية هو سلاح فريقه أمام مواجهة الأهلي غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وأضاف خلال تصريحاته : "مستعدون بشكل جيد للغاية لتحقيق الانتصار في مباراة الذهاب، وخوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة الثلاثاء المقبل، الثقة في الفريق مع التحلي بعنصري الشخصية والموهبة، هذه 3 أمور هامة للفوز بمباراة واحدة في كرة القدم ، هناك أندية كبيرة لا تتمتع بكامل الثقة في يوم المباراة".

بداية مشوار الأهلي ..

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.



كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، قد غادرت مطار القاهرة أمس الأربعاء في طريقها إلى دولة تنزانيا.



وقبل ساعات قليلة من التوجه إلى المطار ، أنهى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته صباح الأمس بملعب مختار التتش بالجزيرة.

يذكر أن المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا في الدور ربع النهائي، يلاقي الطرف الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي في منافسات الدور نصف النهائي.