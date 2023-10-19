غدًا .. سوبر السلة المصري بين الأهلي والزمالك بالبحرين

تستضيف دولة البحرين غد الجمعة ، مواجهة كأس السوبر المحلي للسلة بين الأهلي والزمالك ، والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.



بعثة الأهلي ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد غادرت القاهرة أمس الأربعاء ، متوجهة إلى البحرين.

وتضم بعثة الفريق الأحمر كلا من أوجستي بوش مديرا فنيا، وأحمد الجارحي مدربا عاما، ورامي الديسطي مدربا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط اداريا، ومحمد راغب طبيبا، وأحمد حسن علاجا طبيعيا، ومحمد عيسى مدلكا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًا.

ومن اللاعبين : سيف سمير، مارك ليونز، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مصطفى المكاوي «كيجو»، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، عمر عزب.

بعثة الزمالك ..

بينما وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى البحرين مساء الثلاثاء الماضي.

كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة احمد مرعي المدير الفني قد أعلن تواجد 14 لاعبا للسفر الي البحرين ، على النحو كالتالي ..

وليد عبدالجواد- ياسين ياسر عبدالوهاب - علي عمر -عمر هشام - اوچيه مايو- ادهم اليدا- معاذ ايمن- احمد عزب_ احمد ياسر عبدالوهاب- خالد عبدالناصر - احمد اسماعيل - علي حجازي- محمد ابراهيم- زياد ايمنويأتي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على النحو التالي .. أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.