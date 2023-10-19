محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدور العظيم الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لأهالينا في تلك القرى من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها في إطار المبادرة.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال رصف طريق زفتى حنون والذي يتم رصفه بإجمالي طول 10كم وعرض7م على قطاعين القطاع الأول تم نهو 5ك من الطبقة الأسفلتية الرابطة من مدينة زفتى حتى كفر الجنيدي والقطاع الثاني من كفر الجنيدي إلى حنون وتم نهو أعمال طبقة الأساس ورش مادة MC بنسبة تنفيذ تعدت ال70 %.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت، وضرورة التنسيق بين كل الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري لشوارع مركز زفتى ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.