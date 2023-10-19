"لا تكوني من مصير أهل النار".. أفيخاي أدرعي وأنغام حرب كلامية مُشتعلة

هاجمت النجمة أنغام، أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد رسالتة التحذيرية لأهالي حي الزيتون في غزة بفلسطين، والتي تضمنت الآتي:" ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة بالتوجه جنوبًا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم ".

وأضاف أفيخاي أدرعي:" الآن نناشدكم في حي الزيتون بالتوجه جنوبًا، أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليئ بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم وأحبائكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متاكدين أن قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم ".

وكتبت أنغام ردًا على رسالة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلة:"ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

أفيخاي أدرعي لـ أنغام: أرجو أن لا تكوني من مصير فئة أهل النار

ورد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الهجوم الذي وقع عليه من الفنانة المصرية أنغام، بعد تطورات الاحداث في غزة وفلسطين، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات الأشهر عالميًا “تويتر”، قائلًا:" حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية ".

أفيخاي أدرعي لـ أنغام

آخر أعمال أنغام

كانت أحدث الأعمال الغنئاية لـ أنغام كليب “نسينا نعيش”، الذي سجل مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.

وتقول كلماتها "فضلنا نعيش عشان ننسى وفالأخر نسينا نعيش هنلقى في الغياب فرصة وفالأخر لقينا مافيش ما سابناش الفراق نرتاح ولا جاب اللي سابنا وراح ماحدش فينا زي ما كان

بيتمنى يعيش ويعيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ما بينا وبين زمان سكة بنمشيها ومابنمشيش حياتنا واقفة على خطوة نخطيها مبنخطيش ننسى إيه ولا إيه ولا مين إحنا لعبة في آيدين الحنين بنتراهن على النسيان

ونتحايل عليه مايجيش بنفتكر كلام بالحرف بنشتاق في الغياب الضعف وأدي الدنيا اللي بتنسي

كمان طلعت ما بتنسيش ".

أغنية أنغام خليني شوية معاك

كانت قد طرحت أنغام حديثًا كليب " خليني شوية معاك، سجل أكثرمن مليون و 300 ألف مشاهدة خلال 11 يومًا من عرضه.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، وتقول كلماتها "من أول ما ابتدينا في الكلام

من أول لمسة بينا في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام أوام

إحساس غريب صعب أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كان روحي واخدة على المكان

كل اللي جوا مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك من كلمة ونظرة عين

حبيتك قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك من بدري أنا بستناك".

أغنية أنغام الجديدة "عشان أرضيك"

بجانب أغنية "عشان أرضيك"، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها "عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي والحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت نفسي نسيت روحي ‎لغيت راحتي بقي طموحي ‎تقول حاجه و اقول حاضر، ولا بترضي في يوم معاليك، ‎مش فاكره ليك لحظه هنا ‎مش هبقي تاني مسلمه قلبي اللي كان لك زي ضلك لسه الجراح في معلمه ‎وياك سنين متحمله ‎تجرح و برضو مكمله ‎ليه كنت راضيه ابقي واحده متقيدة و متسلسله ‎عشان ارضيك انا شفت الحياه بعنيك ‎انا عشت اللي عدي ده ليك ‎بقيتلي الماضي والحاضر .. بنيت الجاي كله عليك ‎عشان ارضيك نسيت كل البشر و الناس ‎بقيت صوره بلا احساس ‎خساره قلبي كان فاكره خضوعه ليك وفا و اخلاص ‎عشان ارضيك سنين بنكر عليا ظنوني ‎بكدب فيها حتي عيوني ‎وباخدع نفسي و بكابر لو كل العيون يلوموني ".