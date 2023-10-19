عاجل
"لا تكوني من مصير أهل النار".. أفيخاي أدرعي وأنغام حرب كلامية مُشتعلة وزير الدفاع الإسرائيلي للقوات: ستشاهدون قطاع غزة من الداخل قريبا  بيان مصري أردني: أي محاولة للتهجير للأردن أو مصر مرفوضة
الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بيان مصري أردني: أي محاولة للتهجير للأردن أو مصر مرفوضة

السيسي والملك عبدالله
السيسي والملك عبدالله

 أعلنت سكاي نيوز العربية، بيان مصري أردني (عاجل) جاء فيه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأرد، أكدًا أن أي محاولة للتهجير القسري لمواطني قطاع غزة إلى الأردن أو مصر مرفوضة.

بيان مصري أردني

في المقابل، تحدث  وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى قوات جيش الاحتلال المتمركزة في محيط قطاع غزة: "ستشاهدون القطاع قريبا من الداخل".            

وفي سياق آخر، قال أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المستشفيات مرفوض.

 

وأكد غوتيريس: المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني لا تبرر أعمال العنف، مضيفًا ما يجري في غزة يفوق الوصف ولا شيء يبرر العقاب الجماعي. 

 

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر سكاي نيوز العربية. 

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