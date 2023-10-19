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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مها شعبان تفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

النائبة الوفدية
النائبة الوفدية مها شعبان عضو مجلس النواب

أعلنت النائبة الوفدية مها شعبان عضو مجلس النواب، تأييدها وتفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

 الانتهاكات الإسرائيلية 

وأدانت شعبان في كلمتها في لجلسه الطارئة اليوم الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك لإنقاذ القضية الفلسطينية.

وبعث مجلس النواب برساله عن دعم وتأييد من مجلس النواب لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في كل ما يتخذه من إجراءات وقرارات وما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.

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عمرو دياب| تأجيل حفل دبي تضامنًا مع أحداث غزة

وأرسل البرلمان رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف البرلمان المصري من الأحداث المأساوية في فلسطين.

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إلغاء العرض الخاص لـ فيلم الخميس اللي جاي بسبب أحداث غزة

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