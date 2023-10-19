مها شعبان تفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

أعلنت النائبة الوفدية مها شعبان عضو مجلس النواب، تأييدها وتفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأدانت شعبان في كلمتها في لجلسه الطارئة اليوم الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبة المجتمع الدولى بالتحرك لإنقاذ القضية الفلسطينية.

وبعث مجلس النواب برساله عن دعم وتأييد من مجلس النواب لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض سيادته في كل ما يتخذه من إجراءات وقرارات وما يراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.

وأرسل البرلمان رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف البرلمان المصري من الأحداث المأساوية في فلسطين.