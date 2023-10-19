قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى بتنظيم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى القاهرة وقناة السويس، جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية:

شهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التى تواجه المجتمع والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعرفة والوعى لدى الشباب الجامعى.





خلال الندوتين أكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى ورئيسا جامعتى القاهرة وقناة السويس أهمية تلك الندوات لترسيخ الشعور الوطنى وتوسيع دائرة المعرفة برؤية الدولة المصرية، مشيرين إلى أن دور القوات المسلحة وتضحيات أبنائها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.



اختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.



قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي القاهرة وقناة السويس

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتي القاهرة وقناة السويس