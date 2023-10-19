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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

5 مطالب لأبناء المصريين الدارسين بالخارج على طاولة وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

ناقشت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج وذلك عبر “الفيديوكونفرانس” .

 

أسعار مخفضة بتذاكر السفر من "مصر للطيران "

 

حيث تم مناقشة ملف معادلة شهادات التخرج وسرعة استخراج التأشيرات للطلاب المصريين بالخارج، وتحويل الأموال للخارج لسداد مصروفات الدراسة بالجامعات، وكذلك مبادرة التسوية التجنيدية، فضلًا عن تقديم مقترح بشأن توفير أسعار مخفضة بتذاكر السفر بشركة "مصر للطيران "مخصصة للدارسين بالخارج.

 

معادلة الشهادات وإجراءات تحويل الأموال للخارج

 

وفي هذا الصدد وجهت السفيرة سها جندي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبنوك الوطنية لتنظيم لقاء لشباب المركز مع المسئولين للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن معادلة الشهادات وإجراءات تحويل الأموال للخارج لسداد المصرفات الجامعية، وكذلك توضيح قائمة بالبنوك المعتمدة في روسيا والتي من الممكن أن يتم تحويل الأموال إليها.

 

الحصول على التأشيرات

 

وبخصوص سرعة الحصول على التأشيرات، طالبت السفيرة سها جندي الشباب بالتواصل مع وزارة الهجرة في حالة تأخر الحصول على التأشيرة للدولة التي يدرس بها حتى يتم مخاطبة السفارة الأجنبية رسميًا بسرعة الانتهاء من إجراءات استخراج التأشيرة، لافتة إلى أنه سيتم دراسة المقترح الخاص بتوفير أسعار مخصصة للمصريين الدارسين بالخارج وعرض الأمر على وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران.

 

مبادرة التسوية التجنيدية لأبناء المصريين بالخارج

 

أما فيما يخص مبادرة التسوية التجنيدية لأبناء المصريين بالخارج، أكدت السيدة وزيرة الهجرة أن هذه المبادرة الاستثنائية قد انتهت المدة المتاحة لها، ولم يصدر قرار بفتحها مرة أخرى بعد، لافتة إلى أنه سيتم جمع كافة الأسئلة الخاصة بالتجنيد للرد عليها من قبل المسئولين في إدارة التجنيد.

 

أعضاء مركز ميدسي

 

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماعات بشكل دوري مع الشباب أعضاء مركز ميدسي، مؤكدة أن مصر بجوارهم أينما كانوا على مستوى العالم، قائلة: أنتم سفراؤنا في الخارج، وسيكون هناك المزيد من التواصل الدائم معكم خلال الفترة المقبلة في إطار الاستراتجية الجديدة لعمل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج، وإعادة لتنفيذ كافة الأفكار والمقترحات البناءة التي تسهم في تقدم العمل بالدولة.

 

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج.
 

 

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