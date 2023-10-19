وزيرة الهجرة تحث أعضاء مركز “ميدسي” المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الشباب هم مستقبل مصر ونحن بهؤلاء الشباب نمتلك عددا كبيرا من السفراء الدائمين للدولة المصرية في كل دول العالم، وأيضًا قادة المستقبل بما لديهم من أفكار وقدرة علي التطوير والبناء.

وأشادت السفيرة سها جندي بمشاركة 6 من أعضاء مركز ميدسي من شباب الباحثين في الندوة التي نظمتها وزارة الهجرة على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، والتي ناقشت قضية الوصول إلى انبعاثات صفرية للكربون، وما صدر عنها من توصيات تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتم تنفيذ بعضها بالفعل.

السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة

وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة، نوهت الوزيرة أنه لا بُد أن يكون لأعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج الريادة في حث الشباب المصريين بالخارج كافة على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في صنع مستقبل وطنهم، مشيرة إلى أن الصوت مسئولية لاختيار من سيمثلهم في قيادة وطنهم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج.