أباظة: الوفد يثمن ويقدر موقف الرئيس ويفوضه لحماية الأمن المصري

أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن الوفد يثمن ويقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونؤكد رفضنا التام لدعوات التهجير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سيناء، مشددًا بأنه لا بد من أن يكون أمامنا (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم).

وأضاف أباظة في كلمته في الجلسه الطارئة التي عقدها البرلمان اليوم، أن الحرب بينا وبين إسرائيل إلى يوم الدين ولن تنتهي.

غطاء غير قانوني لارتكاب إسرائيل للمذابح

وشدد أباظة بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يعد لهم اهميه بفضل التخذل والخزي والمواقف الغير عادلة، التي مثلت بغطاء غير قانوني لارتكاب إسرائيل للمذابح.

وأعلن أباظة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري فلا يمكن أن نفرط في حبة رمال واحدة من أرض مصر.