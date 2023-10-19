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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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منتدى شباب العالم يطالب المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصار ودخول المساعدات إلى غزة

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم يطالب المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصا

أدان منتدى شباب العالم الأحداث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

 

 

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وأعرب منتدى شباب العالم  عن مدى الحزن لفقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، ويدعو الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على مستشفى المعمداني، حيث إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمستشفيات لا يتعارض فقط مع القوانين الدولية وكل القواعد الإنسانية، بل من شأنه أن يصعب الحياة داخل القطاع وهم في أشد الاحتياج للمواد الطبية والعلاجية تحت هذا القصف.

 

وناشد المنتدى المنظمات الدولية بأن تساهم بدورها في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، لما يمر به القطاع من لحظات حرجة. حيث إن الحصول على الماء، والغذاء والمكان الآمن يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، لذلك ندعو كل المسئولين أو كل من له شأن بأن يُسرّع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين، فلا يجب التنازل عن المواثيق والقوانين الدولية وكل الحقوق الإنسانية، فالعالم لا بد من أن يتحد ليضمن أن يتم حفظ حقوق الحماية والكرامة لكل إنسان، بغض النظر عن جنسيتهم أو طرفهم في النزاع.

 

وطالب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار للحد من المزيد من العنف ضد الأرواح الأبرياء لتمهيد الطريق لعمل مناقشة سلمية وحضارية.

 

وأعلن منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام، دعم  دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفوضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة، ففي هذه الأوقات الصعبة يجب علينا ألا ننسى إنسانيتنا.

 

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