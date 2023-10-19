تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت بسبب أحداث غزة

قرر الموسيقار عمر خيرت، تأجيل حفلاته التي كان مقررا أن تقام خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تطورات الأحداث في غزة وفلسطين، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمر خيرت، على فيسبوك: "نظرا للأحداث الجارية سيتم تأجيل الحفلات حتى إشعار آخر".

يذكر أن عمر خيرت، أحيا أخيرًا حفلًا موسيقيًا بصحبة المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

وقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى منها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

معلومات عن الموسيقار عمر خيرت

بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم الموسيقار عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا- Les petits chats) والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف.

وعمل الموسيقار عمر خيرت في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: " الخادمة " و" رابسودية عربية " وغيرها. وأطل عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983.