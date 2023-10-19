الهلال السعودي برئ من راتب نيمار.. الفيفا يتكفل براتبه

تلقي نادي الهلال السعودي نبأ سار خلال الساعات الأخيرة، بعدما تحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" راتب لاعبه البرازيلي نيمار دي سيلفا الذي تعرض لإصابة بقطع في الرابط الصليبي خلال فترة التوقف الدولي.

ويأتي تحمل الفيفا لراتب نيمار طوال مدة الـ 6 أشهر التي سيغيبها عن الفريق، بسب برنامج حماية الأندية الذي تتبعه الفيفا، حيث أن اللاعب أصيب أثناء تواجده مع منتخب بلاده.

ويقضي برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية الأندية، بأن يدفع الأخير مبلغا ماليا للأندية التي تتضرر من إصابات لاعبيها أثناء وجودهم مع منتخباتهم الوطنية.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفيفا يغطي بحد أقصى سنة الغياب بـ7 ملايين و500 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة كل يوم لا يتواجد فيه اللاعب مع ناديه 20 ألف و548 يورو.

تفاصيل إصابة نيمار مع البرازيل

تعرض نيمار للإصابة بالرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وفي الدقيقة 44، سقط نيمار على أرضية الملعب، وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وحاول الجهاز الطبي إسعاف لاعب الهلال السعودي، لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر الملعب محمولا على سيارة الإسعاف.