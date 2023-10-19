الدقهلية: ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية على سياسات مكافحة العدوى بقسم رعاية الأطفال حديثي الولادة، والتى أقيمت تحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



واستمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام واستهدفت عددًا من أطباء الحضانات بكل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.



وأوضح الدكتور هاني حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بقسم الحضانة.



وأضاف حمدى، إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة إقامة المرضى بالمستشفيات جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبناءً على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة.