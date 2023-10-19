أمين صندوق الغرف: نقف وراء القيادة السياسية لضمان سلامة واستقرار مصر

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، علي دعم كافة التجار المصريين للرئيس السيسي في كافة قراراته التي يتخذها للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشددا علي (إننا وراء الرئيس السيسي ونسانده ونفوضه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها).



وأضاف الفيومي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة، من شأنها حماية أرض مصر من المخاطر والجر بنا إلى الحرب مع إسرائيل، مؤكدا أن رفض الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى سيناء يؤكد علي حكمة ودراية القيادة السياسية بمخطط تحويل سيناء لمسرح حرب وعمليات عسكرية.



وأكد أن جموع طوائف الشعب المصري بكافة فئاته، تؤيد جميع القرارات التي من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية في الوقت ذاته.



جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالمستشار الألماني في القاهرة، حذر من تهجير المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

هدف منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية



وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، وان ملايين المصريين سيخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".



وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".