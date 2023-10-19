تاياني: يجب وقف التصعيد في غزة ونعمل على إخراج من 14 لـ15 إيطاليًا

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل على إخراج من 14 لـ15 إيطاليًا من قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

مؤتمر "أيام الأمن والدفاع" في روما

جاء الإعلان خلال مؤتمر "أيام الأمن والدفاع" في روما، حيث قال تاياني "بالتأكيد الوضع صعب للغاية. سأكون في تونس يوم الجمعة لأن الموضوع يمتد إلى ظاهرة الهجرة والسيطرة على المهاجرين الوافدين".

وقف التصعيد في غزة

وأكد تاياني أن بلاده فاعلة في العمل الدبلوماسي الذي يهدف إلى اتساع رقعة الصراع وإضفاء الطابع الإقليمي عليه، مشددًا على الحاجة إلى "العمل على وقف التصعيد لقد تحدثت عن كل هذا، وطالبت أيضًا باتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن تحدثت عن ذلك خلال مهمتي في مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لقد تحدثت عن ذلك خلال زيارتي للأردن ومع وزراء خارجية معظم الدول العربية".

قصف مستشفى الأهالي المعمداني في غزة

وأدان نائب رئيسة الوزراء قصف مستشفى الأهالي المعمداني في غزة، مشددا على أن: "هذه أعمال لا ينبغي لأحد أن يقوم بها. ويجب إبعاد المدنيين عن الحرب".

تقف إيطاليا والأردن على في صدارة الدول الساعية للمساعدة في حل المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن بيان للحكومة الإيطالية.

وجاء ذلك عقب اجتماع "ودي للغاية" بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وعبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والذي حضره أيضًا نائب الرئيس و وزير الخارجية أنطونيو تاياني ونائب الرئيس الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي.

آخر التطورات في الشرق الأوسط

وبحسب بيان الحكومة الإيطالية، فقد تم خلال اللقاء "تناول آخر التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الدراسة التفصيلية للمبادرات الممكنة لتجنب توسيع الأزمة المستمرة".

كما شكل اللقاء "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة إطلاق أفق سياسي مع السلطات الفلسطينية الشرعية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وأخيرا، أشار البيان إلى "أن الصداقة التقليدية القوية بين إيطاليا والأردن ستكون قادرة على المساهمة في مواجهة التحديات المعقدة الجارية في المنطقة".