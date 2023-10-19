علاج وفحص أكثر من 2600 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بالغربية

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في محافظة الغربية، وتفقدت العيادة المتنقلة قرى ونواحي الغربية لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

أكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.



وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 253 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 166 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 821 حالة، وتم عمل 95 عملية جراحية وتم تحصين 732 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 162 من الأغنام، وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 375 بعدد إجمالي 2604 حالة لدى 783 مستفيدًا من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.