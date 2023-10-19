إنشاء مركز للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام قنا

إطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، على مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للإطمئنان على جاهزيته الكاملة.

فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء شبكة موحدة ومؤمنة للطوارئ والسلامة العامة لتأمين المرافق الحيوية.

قال محافظ قنا، إن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير و النظم التكنولوجية المتطورة لمتابعة الاحداث لحظة بلحظة ، بهدف توفير درجات أمان عالية لربط الجهات الإدارية بأجهزة الدولة ، بما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

وأبرز المحافظ، أن المركز يعد نقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات للتحرك بكفاءة وسرعة عالية لمساعدة المواطنين.

وبيّن المحافظ، أن المركز سوف يتضمن قاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي تعمل على تتبع مؤشرات الأداء لوضع خطط وقائية واحترازية لمنع وقوع وتكرار الحوادث مستقبلا .

أهداف المركز

و أضاف ، بأنه تم تدريب الكوادر البشرية بإدارة الأزمات ، ليكونوا مؤهلين للعمل بالمركز ، لافتا إلى أن مركز الشبكة الوطنية ، سوف يقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية ، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ، لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين ، والتعامل السريع معها ، لتحقيق السيطرة الكاملة لتفادي تفاقم الأزمات.

ونوه المحافظ، إنه سيتم ربط هذا المركز بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الرئيسي بالعاصمة الإدارة الجديدة ، للإستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظة ، وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظة .

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، واحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.