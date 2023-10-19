سفراء عرب يعتصمون في سفارة فلسطين بروما دعمًا للقضية الفلسطينية

أنهى منذ قليل سفراء عرب اعتصامهم الرمزي في سفارة فلسطين في روما بدولة إيطاليا، تضامنا مع أهالي غزة مطالبين وقف إطلاق النار ووقف الحصار الظالم، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

إبادة جماعية في غزة



وأثناء الوقفة تحدث سفير فلسطين عبير عودة، عن آخر التطورات الدرامية حيث تجري إبادة جماعية، معلنة أسفها للموقف الرسمي الإيطالي المنحاز لإسرائيل.



هذا وتقف إيطاليا والأردن على في صدارة الدول الساعية للمساعدة في حل المشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم حماس، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن بيان للحكومة الإيطالية.

اجتماع "ودي للغاية"

وجاء ذلك عقب اجتماع "ودي للغاية" بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وعبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والذي حضره أيضًا نائب الرئيس ووزير الخارجية أنطونيو تاياني ونائب الرئيس الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي.

آخر التطورات في الشرق الأوسط

وبحسب بيان الحكومة الإيطالية، فقد تم خلال اللقاء "تناول آخر التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الدراسة التفصيلية للمبادرات الممكنة لتجنب توسيع الأزمة المستمرة".

كما شكل اللقاء "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ضرورة إعادة إطلاق أفق سياسي مع السلطات الفلسطينية الشرعية لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".

وأخيرا، أشار البيان إلى "أن الصداقة التقليدية القوية بين إيطاليا والأردن ستكون قادرة على المساهمة في مواجهة التحديات المعقدة الجارية في المنطقة".