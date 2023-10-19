إطلاق منصة IFatwa.org كأول بوابة رقمية بحثية تتعلق بالفتوى

أطلقت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منصة (IFatwa.org) كأول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، تنطلق في معالجاتها من مواكبة كل جديد، وتحمل رصانة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت عنوان: "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت الأمانة العامة في فيلم تسجيلي تم عرضه خلال أعمال المؤتمر، أن ((IFatwa، ستكون منصة تقدم التحليل الرصين لما تعالجه من منتجات إفتائية صادرة عن مرجعيات مختلفة منضبطة، ليجعل منها هذا التحليل بوصلة تحدد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء، وهي كذلك بوابة بحثية، يجد فيها المفتون الأكاديميون وطلاب العلم الشرعي بغيتهم، وذلك فضلًا عن عموم المسلمين، من خلال أكبر مكتبة إفتائية على الإنترنت، من حيث التنوع في الموضوعات والشمولية لكل الأحداث.

كما تقدم منصة ((IFatwa)) للباحثين والعاملين في الحقل الإفتائي والشرعي عمومًا خدمة جليلة عن طريق المكتبة الإلكترونية الخاصة بـ"المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بهدف عرضها بكافة تفاصيلها وتحليلها، وفقًا لتاريخ النشر وملخص الكتاب والآراء حوله وتعظيم الاستفادة منها، وتوفيرها بصورة آلية متاحة للبحث، وإتاحتها في محركات البحث العالمية.

يذكر أن المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، يشهد حضورًا كبيرًا من الوزراء والعلماء وكبار المفتين من أكثر من مائة دولة حول العالم، كما يشهد المؤتمر مشاركةً أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".