فرنسا تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بإسرائيل إلى 28 مواطنًأ

أعلنت المتحددثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قتلوا في الهجمات على إسرائيل إلى 28 فرنسيا، مضيفة أن 7 آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

وقالت آن كلير لوجندر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن" فرنسا تأسف لمقتل مواطنين فرنسيين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 28"،موضحة أن سبعة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، وربما يكون بعضا منهم محتجزون كرهائن.

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتسجيل فيديو نشرته حركة حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية، بوصفه "مشينا" و"معيبا".

وأعلن قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء الماضي، أن ماكرون "يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها".

وأضاف ماكرون أن "فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس".

وتأتي تعليقات الرئيس الفرنسي بعدما بثت حماس فيديو، الإثنين يظهر بيانا لرهينة احتجزتها الحركة أسيرة، في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي اللقطات، عرفت الشابة نفسها باسم ميا شيم وتبلغ من العمر 21 عاما، وتطلب إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن.

وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد عامل طبي.

وأكد ممثل لعائلة شيم هويتها لـ"رويترز"، وكانت أسرتها من بين مجموعة تضم أفرادا من عائلات فرنسية ناشدوا ماكرون الأسبوع الماضي المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المفقودين.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه إنه على اتصال دائم بأسرة شيم، وأضاف أنه يستخدم "جميع التدابير الاستخباراتية والعملياتية" لإعادة الأسرى.

وأعلنت حماس أنها تحتجز بين 200 و250 أسيرا، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1300 شخص من الجانب الإسرائيلي.

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