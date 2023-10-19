إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بتعليم دمياط
أعلنت مديرية التربية والتعليم بدميـاط، بدء عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية طبقا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠.
وتقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة إعدادي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة إعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٩/٢٣ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم، كما يتم عقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة ثانوي عام ورسمي لغات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه إعدادي وثانوي يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٠/٢٥ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائية يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٨ الساعة ١٠ صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للتعليم الابتدائي(موجه وموجه اول) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للخدمات والتابعة للتعليم الفني وموجه اول مادة وموجه عام مادة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف وكيل ومدير مدرسة تعليم فني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١ الساعة ١٢ ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم
وعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل و مدير إدارة تعليمية يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٤ الساعة ١٠ صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم