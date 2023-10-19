علي جمعة يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

حرص النائب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على تقديم مجموعة من الرسائل لأهالي شهداء فلسطين، والقيادة السياسية المصرية، وأيضا للعالم وقوات الاحتلال.

وقال "جمعة" خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث الاعتداء على أهالي غزة في فلسطين، اليوم الخميس، لأم الشهيد، المرأة الفلسطينية، أنتي من أهل الجنة، كل هؤلاء الشهداء يأخذون بيد أمهاتهم وآبائهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا وثابروا حتى يأتي الله بنصره.

كما قدم رسالة للحكومة الإسرائيلية، من تحت هذه القبة المباركة، يبدو أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل، فهم لا يدركون ما باتوا يفعلونه من جرائم مروعة بحق الإنسانية.

وقال جمعة في رسالته للجيش المصري، الذي بشره رسول الله بأنه في رباط إلى يوم الدين، هم وأهلهم، فإنه ضمن مكوننا: كتب عليكم القتال، كجزء من تكويننا وفكرنا ومكوناتنا، أيضا جزء من تكويننا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.

وخاطب الجمعة في كلمته العالم، أريد أن أسمع منهم ما الفرق بين ماتصنعه الكيانات الصهوينية في فلسطين وبين مافعله هتلر، إبادة جماعية، وفساد في الأرض وطغيان، فإننا نفوض الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري.