الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

علي جمعة يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

حرص النائب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على تقديم  مجموعة من الرسائل لأهالي شهداء فلسطين، والقيادة السياسية المصرية، وأيضا للعالم وقوات الاحتلال.

 

txt

النيابة الإدارية: ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي

txt

نقيب الفلاحين الزراعيين: 30 مليون مزارع رهن إشارة الرئيس بعد فضحه مخطط إسرائيل

وقال "جمعة" خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لبحث الاعتداء على أهالي غزة في فلسطين، اليوم الخميس، لأم الشهيد، المرأة الفلسطينية، أنتي من أهل الجنة، كل هؤلاء الشهداء يأخذون بيد أمهاتهم وآبائهم إلى الجنة، فاصبروا وصابروا وثابروا حتى يأتي الله بنصره.

 

كما قدم  رسالة للحكومة الإسرائيلية، من تحت هذه القبة المباركة، يبدو أن الكيان الصهيوني قد شاخ، وقد جاء وقت الزوال والرحيل، فهم لا يدركون ما باتوا يفعلونه من جرائم مروعة بحق الإنسانية.

 

وقال جمعة في رسالته للجيش  المصري، الذي بشره رسول الله بأنه في رباط إلى يوم الدين، هم وأهلهم، فإنه ضمن مكوننا: كتب عليكم القتال، كجزء من تكويننا وفكرنا ومكوناتنا، أيضا جزء من تكويننا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.

 

وخاطب الجمعة في كلمته  العالم، أريد أن أسمع منهم ما الفرق بين ماتصنعه الكيانات الصهوينية في فلسطين وبين مافعله هتلر، إبادة جماعية، وفساد في الأرض وطغيان، فإننا نفوض الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

 

مواد متعلقة

أعضاء النواب يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة في الجلسة الطارئة (شاهد)

ذكي يشيد بالمشاركة الوطنية "لطلاب طنطا في تأييد موقف الرئيس الرافض لتهجير أهالي غزة

إسعاف نابلس: الاحتلال يستهدف الأطقم الطبية في غزة والضفة (شاهد)
الجريدة الورقية