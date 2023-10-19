النيابة الإدارية: ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي

ندد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، في بيان أن النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المستشار حافظ عباس، المولى عز وجل أن يرحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال الذين ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد صرح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، "السفير رياض منصور"، بأن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل، حسبما أفادت صًحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي فشل في "إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأكد منصور أنه يجب وقف الحرب على قطاع غزة فورًا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، مُضيفًا أن الحرب يمكن أن تقف ويجب وقفها فورًا، في الساعات المُقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.

وأفاد منصور في ختام تصريحاته، أن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل مُتكرر خلال السنوات.

روسيا تُطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتدعو لدخول المساعدات الإنسانية

دعت "موسكو"، نظيرتها تل أبيب، إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية فورًا، ووقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا".

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .

وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".

وختم قائلاً: "ندعو إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".