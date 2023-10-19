"الحب مقبرة العاشقين".. نهايات مؤلمة لشباب دفعوا حياتهم ثمن نخوتهم

عذاب الحب فقد دافع الشباب عن محبوباتهم، لكنهما انتهى بهما الأمر إلى الموت، فقد كان حبهم قويًا لدرجة أنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجله، فى السطور التالية نرصد عددا من الجرائم لشباب دافعوا عن محبوباتهم فكانت نهايتهم المقبرة.

عصام راح ضحية الدفاع عن خطيبته

شهدت قرية طحا نوب التابعة لمحافظة القليوبية، جريمة إزهاق روح شاب يدعى عصام على يد 4 أشخاص أثناء دفاعه عن خطيبته بعد تعرض المتهمين لها وتعمد مضايقتها.



كان المجني عليه يسير مع خطيبته في أحد الشوارع، عندما تعرض لها المتهمون ببعض الكلمات، ذهب المجني عليه لتوصيل خطيبته إلى منزلها وعاد إلى الجناة لمعاتبتهم عما حدث منهم، فقام المتهمون بطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة:

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد حرب، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ع ا ع، 22 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد ادعاء مشاجرة.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة، وتوصلت التحريات إلى وجود مشاجرة بين المجني عليه و3 أشخاص بسبب معاكسة الفتيات، فقام المتهمون بطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تمكن المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أحمد قتل بعد صلاة العشاء لدفاعه عن خطيبته



في واقعة مؤلمة، شهدت منطقة السلام، واقعة قتل شاب يدعى أحمد، ويبلغ من العمر 18 عاما، حيث قتل خلال خروجه من أداء صلاة العشاء بمسجد المعز بمدينة السلام على يد مجموعة من الشباب، بسبب دفاعه عن خطيبته خلال محاولة سائق توك توك التحرش بها بالشارع.

وبحسب والد الشاب المجني عليه، تفاصيل الواقعة ، عندما كان نجله يوصل خطيبته من الدرس، فحاول سائق توك توك التحرش بها، فنشبت مشاجرة بينهما، وانضم إلى سائق التوك توك أصدقائه وهددوه بأسلحة بيضاء.

وأضاف الأب أن ابنه لم يكن معه أي شيء يدافع عن نفسه ، وحاول أن يدافع عن نفسه بالطوب، لكن المتهمين هجموا عليه وأردوه قتيلا بطعنات متفرقة في أنحاء جسده.

وأوضح الأب أن المتهمين كانوا حوالي 4 أشخاص، وأنهم استعانوا بكلب شرس في الاعتداء على نجله، مشيرا إلى أن والدته أصابها الشلل من شدة الصدمة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.