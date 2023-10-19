وهدان: المعارضة تفوض الرئيس السيسي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي

وجه النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا نحن في المعارضة خلف الرئيس السيسي ونفوضه باتخاذ كل التدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري، وللحفاظ على القضية الفلسطينية التي قدمت لها مصر 250 ألف شهيد وجريح.

وأضاف وهدان في كلمته في الجلسه العامة اليوم أن ما حدث في مستشفى المعمداني إضافة إلى سجل المذابح والإجرام من مذبحة بحر البقر إلى هذا المستشفى قتل الأبرياء فيه، وسط العالم ثم يأتي رئيس أمريكا ويريد أن يعبث بعقول العالم.

وتابع وهدان بأن على الجميع أن يفيق بأن خطة التهجير في 48 لن تعود لأن العرب ليسوا العرب في 48 ومصر ليست مصر في 48 فلديها قائد شجاع قادر عن الدفاع عن وطنه فمصر دولة لها سيادة نملك كلمتنا نملك قوتنا هذه الحكومه اليمينة المتطرفة.

ولفت وهدان إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية التي تللذ بالدم وتتلذذ بالقتل لا تأتي إلا بجرائم العام كله أعمى أخرس لا يرى الانين لا يرى المذابح وحمام الدم.

ووجه وهدان التحيه للمشير عبدالفتاح السيسي القائد جلالله الملك عبدالله والمتفاهم والمساند للقضية الفلسطينية.