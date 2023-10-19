الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الإحصاء: 30.1% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ  6010 جمعية عام 2021 / 2022 وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعية بنسبة قدرها 74.3٪ تليها الجمعيات التعاونيه للإصلاح الزراعى 761 جمعية بنسبة  قدرها 12.7 ٪ ثم الجمعيات التعاونية  للأراضي المستصلحة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجل:
بلغ إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعين والمشروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقابل  19.8 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 13.1٪  حيث بلغت القروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليار جنبه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021  بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.
بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5  مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جـنيـــه.
كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل  4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4%  وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه، وكذلك  القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.

الجريدة الورقية