الإحصاء: 30.1% زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6010 جمعية عام 2021 / 2022 وتحتل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعية بنسبة قدرها 74.3٪ تليها الجمعيات التعاونيه للإصلاح الزراعى 761 جمعية بنسبة قدرها 12.7 ٪ ثم الجمعيات التعاونية للأراضي المستصلحة 678 جمعية بنسبــة قدرهــا 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجل:

بلغ إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعين والمشروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقابل 19.8 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 13.1٪ حيث بلغت القروض قصيـرة الأجــل 9.9 مليار جنبه عــام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك ) بقيمة 5.7 مليار جـنيـــه.

بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5 مليـار جنيــه عــــام 2021 / 2022 مقـابــل 11.3 مليــار جنيــه عــام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جـنيـــه.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جـنيـــه، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جـنيـــه.