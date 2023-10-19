كلية الحقوق بقنا تدين العدوان الغاشم على غزة

أعلن الاستاذ الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، إدانة كافة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الاداريين والطلاب، لعدوان الكيان الصهيوني الغاشم، على قطاع غزة بدولة فلسطين، والذي يأتي مخالفا لجميع القوانين والمواثيق الدولية، كما أدان الممارسات غير الإنسانية من الكيان المحتل، وتعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ، ومنع دخول المساعدات الإنسانية على نحو يهدد بكارثة إنسانية تاريخية.

وأكد عميد كلية الحقوق بقنا، دعمه الكامل لموقف مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إزاء القضية الفلسطينية، ورفضه التهجير والإبعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج القطاع بقصد تصفية القضية الفلسطينية كما أكد عميد الكلية وكافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وقرر عميد الكلية تعليق كافة الأنشطة الطلابية، بالكلية وتنكيس علم الكلية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح شهداء فلسطين، التزاما بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في الدولة.

وكانت كلية الحقوق قد شهدت اليوم وقوف الطلاب دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، فى بداية المحاضرات بمختلف الفرق الدراسية.

وكانت كلية الحقوق قد شاركت في التظاهرة والوقفة التضامنية مع أهل غزة ، بدولة فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

والتي تقدمها الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور عباس مصطفى عباس، منسق الأنشطة الطلابية بكلية الحقوق وتنمية البيئة، وعمداء كليات الجامعة ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وامين عام الجامعة والامين العام المساعد ومديرى العموم وحشد كبير من طلاب الجامعة.