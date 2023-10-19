الأنبا غبريال يترأس اجتماع الأقباط في بني سويف

يترأس نيافة الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها، غدًا الجمعة، الاجتماع العام ضمن فعاليات العظة الروحية للأقباط الأرثوذكس، بمقر كنيسة العذراء، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتواصل الاجتماع لمدة ساعتين يتضمنا فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.

اختتم نيافة الأنبا غبريال فعاليات الجولة الرعوية برفقة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بإيطاليا، وشهدت تدشين عدد من الكنائس والإيبارشيات القبطية في فينيسيا وميلانو.

احتفل الأقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بمناسبات عدة يأتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.

وتروي الأحداث المذكوره بالكتب التاريخية المسيحية الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال، أسس معبدًا لهم عام 326 ميلادي حتى يتم إخفاء الصليب.

بينما سخرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا في الموقع الذي خصصه الإمبراطور أدريانوس لاقامة معبدًا يعرف بـ" معبد" فينوس" وتمكنت العثور على ٣ صلبان وبع. محاولات تم الكشف عن الصليب الحقيقي المنشود.