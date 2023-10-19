تفاصيل 7 مسلسلات تُعرض في النصف الأول من رمضان 2024

انتهي عدد من نجوم الدراما من تصوير مشاهدهم في مسلسلات رمضان المقبل لعام 2024، إذ فضل عدد من النجوم أن يقدموا دراما ذات الـ 15 حلقة، وتستعرض بوابة الوفد أبرز المسلسلات الذي تشارك خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعلام 2024.

مسلسل "كامل العدد 2" لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

أعلن المخرج خالد الحلفاوي، عن موعد انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، الذي لقي نجاحا جماهيرا في الموسم الرمضاني السابق، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، العمل يتكون من 15 حلقة.

وكشف تفاصيل الجزء التاني، بقوله: "نتناول خلال أحداث الجزء الثاني مشاكل المراهقين، وما الذي سيحدث في حياة أبناء دينا الشربيني، خاصة بعد وفاة والدهم الذي جسد شخصيته مصطفى درويش في الجزء الأول من العمل.

وانضمت ميمي جمال مؤخرًا لأبطال الجزء الثاني من المسلسل، حيث تظهر ضمن أحداث العمل بشخصية والدة مصطفى درويش، ويبرر صناع العمل غياب درويش عن الأحداث بسبب وفاته، من خلال الإشارة إلى أنه توفى منذ عام ونصف.

وشارك في بطولة الجزء الأول من العمل عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبدة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني وشريف سلامة

مسلسل "صلة رحم" لـ ريهام عبد الغفور وإياد نصار

كشف المخرج تامر نادي تفاصيل مسلسل صلة رحم، الذي يجمع الفنانين ريهام عبد الغفور وإياد نصار، بعد نجاحهما مؤخرًا في مسلسل وش وضهر.

وقال المخرج تامر نادي إنه المقرر أن تبدأ ريهام عبد الغفور وإياد نصار تصوير مسلسل صلة رحم نهاية شهر نوفمبر المقبل، أو بداية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن المسلسل لا زال في مرحلة الكتابة، كما أنه من الممكن أن يكون اسمه مبدئيا.

وأشار المخرج تامر نادي إلى أن مسلسل صلة رحم من تأليف أحمد أبو زيد، ومكون من 15 حلقة تدور في إطار اجتماعي وتسطير عليه الإثارة والتشويق والغموض.

ريهام عبد الغفور وإياد نصار

مسلسل "فراولة" لـ نيللي كريم

كشفت النجمة نيللي كريم عن بعض تفاصيل مسلسلها الجديد" فراولة "، والذي من المقرر أن تيم عرضه في رمضان المقبل لعام 2024.

وقالت نيللي أنها ستقدم شخصية فراولة ، والعمل مكون من 15 حلقة ، ويكون في إطار كوميدي اجتماعي.

النجمة نيللي كريم

مسلسل "بابا جه " لـ أكرم حسني "

يستعد الفنان أكرم حسني أن يخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل جديد تحت عنوان بابا جه"، المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ، ويتكوم من 15 حلقة .

أكرم حسني

مسلسل" 100 راجل" لـ سمية الخشاب

اتعاقدت النجمة سمية الخشاب على مسلسل جديد بعنوان بـ100 راجل ، الذي من المفترض أن تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وأعلنت الشركة المنتجة، أن يجري في الوقت الحالي الإتفاقات النهائية مع باقي فريق العمل، لبدأ التصويرالمسلسل في آخرنوفمبر المقبل،وينتمي العمل للدراما المصرية الشعبية.

تدور أحداث مسلسل بـ100 راجل، في حارة من الحارات المصرية القديمة، وتجسد الفنانة سمية الخشاب شخصية غالية فتاة شعبية بسيطة ،ترغمها الحياة أن تعمل سائقة ميكروباص وتدخل في صراع متواصل مع الظروف والناس.

مسلسل بـ100 راجل من تأليف محمود حمدان ،وإخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين.

تعاقدت سمية الخشاب على بطولة مسلسل "بـ 100 راجل" لتشارك به في رمضان، وتظهر من خلاله بشخصية سائقة ميكروباص، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

النجمة سمية الخشاب

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" لـ مي عمر

تشارك النجمة مي عمر في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل " نعمة الأفوكاتو "،تظهرالفنانة مي عمر ضمن أحداث المسلسل بشخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب.

مسلسل" نعمة الأفوكاتو" يدور في إطار اجتماعي كوميدي، من المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة، كما مقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

النجم مي عمر

مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق"

تشارك النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان “صيد العقارب ”، المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ، ويتكون من 15 حلقة ،و من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.