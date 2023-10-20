زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالوحدة الصحية فى الرملة التابعة ببنها

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل جولة مرورية مفاجئة للوحدة الصحية بالرملة التابعة لإدارة بنها ،

هذا وقد تلاحظ عدم وجود 23 من العاملين بالوحدة علي رأس العمل وتم إحالتهم للتحقيق علي الفور.

كما قام بتفقد جميع أجزاء الوحدة ،والوقوف علي سير العمل.

واطمأن علي توافر الطعوم والأدوية ومستلزمات غرفة الطوارئ.

وقد أكد وكيل الوزارة علي عدة نقاط أثناء الزيارة أهمها :

▪︎ رفع مؤشرات الأداء الخاصة بتنظيم الأسرة ، وزيادة نسبة استخدام الوسائل طويلة المدي للمنتفعات

▪︎ رفع نسبة العلاج التحفظي بعيادة الأسنان

▪︎ التأكيد علي مسئول طب الأسرة بالوحدة بضرورة تفعيل حركة الملف وإنشاء ملفات جديدة للمترددين علي الوحدة ، استعداداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

▪︎ التخلص من الكهنة الموجودة بالوحدة

▪︎مراجعة توافر مخزون استراتيجي لوقود المولد في حالة انقطاع التيار الكهربي

▪︎ محاولة تهذيب الأشجار الموجودة بحديقة الوحدة

▪︎التأكيد علي توافر التذاكر ، ومحاولة التدوير بين الوحدات وبعضها علي حسب تردد كل وحدة واحتياجها للتذاكر.

وفي نهاية المرور قام وكيل الوزارة بتكليف مدير الإدارة الصحية ببنها بسرعة متابعة وتنفيذ تلك الملاحظات ، وأكد علي متابعة الانضباط الإداري بالوحدة بالتنسيق مع مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية..

كما أوصي بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية ، والاستفادة من الأعداد الكبيرة للمترددين علي الوحدة بتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرة لهم.