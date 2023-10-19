ضحايا التوقف الدولي.. نيمار يقود مستشفى المصابين

شهد التوقف الدولي الأخير لشهر أكتوبر، تعرض العديد من اللاعبين للإصابة مع منتخبات بلادهم، وهو ما ظهر جليًا بعد سقوط أكثر من لاعب بارز وعلي رأسهم البرازيلي نيمار دي سيلفا.

حيث يعتلي نيمار دي سيلفا قائمة اللاعبين الذي تعرضوا للإصابة من حيث الشهرة ونوع الإصابة، بعدما كشفت التقارير عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ونهاية موسمه مع فريق الهلال السعودي.

من هم ضحايا التوقف الدولي مع منتخبات بلادهم ؟

نيمار دي سيلفا جناح الهلال السعودي.. منتخب البرازيل

في الدقيقة 44 من مباراة منتخب البرازيل أمام أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، سقط نيمار على أرضية الملعب لأكثر من دقيقتين وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى قبل أن يغادر الملعب محمولا على سيارة الإسعاف.

روبيرتسون لاعب ليفربول.. منتخب أسكتنلدا

تعرض الظهير الإسكتلندي آندي روبيرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة خطيرة في الكتف خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام إسبانيا.

وقد يخضع اللاعب لعملية جراحية بسبب اشتباه تعرضه لخلع في الكتف، وهو ما ينذر بغياب اللاعب عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.. منتخب نجيريا

تلقى فريق نابولي الإيطالي، ضربة موجعة، بعد تعرض نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، لإصابة عضلية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال مواجهة السعودية الودية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

ووفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب فإن المهاجم النيجيري سيحتاج إلى وقت يتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع للتعافي من الإصابة.

دانيلو مهاجم يوفنتوس.. منتخب البرازيل

طالت الإصابات الدولية أيضًا نادي يوفنتوس بعدما تعرض مدافعه البرازيلي دانيلو للإصابة التي قد تحرمه من المشاركة لمدة تصل إلى 3 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده، خلال مواجهة فنزويلا فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بالدي مدافع برشلونة.. منتخب إسبانيا

يُعاني نادي برشلونة من فترة التوقف الدولي بعدما تعرض مدافعه أليخاندرو بالدي، للإصابة خلال مواجهة منتخب إسبانيا أمام إسكتلندا، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، واضطر لمغادرة معسكر اللاروخا، وغاب عن مواجهة النرويج فى تصفيات يورو 2024.