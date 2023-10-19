ننشر أسباب حذف بطاقة التموين

أسباب حذف بطاقة التموين.. يتعرض العديد من المواطنين إلي إيقاف بطاقة التموين دون معرفة سبب إلغاء بطاقته التموينية ويفاجأ بها المواطن دون دراية منه بالأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين عن صرف السلع المدعمة والخبز، والمعلنة رسميًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، منها أسباب يحذر على أصحاب البطاقات التموينية الوقوقع فيها تجنبًا لحذفهم نهائيًا من منظومة الدعم التمويني.

وفي السطور التالية ترصد " بوابة الوفد " أسباب حذف بطاقة التموين.

أسباب حذف بطاقة التموين

عدم صرف السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متواصلة.

ترك البطاقة التموينية لصاحب المخبز أو البدال لبيع الخبز المدعم.

تلف البطاقة وعدم تقديم طلب لإصدار بدل تالف لمدة 6 أشهر.

السفر خارج البلاد والامتناع عن الصرف لمدة 6 أشهر أو عدم التقدم بطلب الفصل من الدعم.

امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة، أو لسيارة موديل 2014 أو ما هو أحدث.

دفع الأسرة مصاريف مدرسية 20 ألف جنيه فأكثر.

استهلاك الأسرة فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/وات.

وصول قيمة فاتورة المحمول 800 جنيه شهريا فأكثر.

امتلاك الأسرة حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

دفع الأسرة ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

من يمتلكون شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

تسديد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

ضبط البطاقة التموينية مع غير صاحبها وعدم معرفته الرقم السري الخاص بها.

التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.