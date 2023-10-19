موقع أمريكي يكشف كواليس اللقاء بين بايدن ونتنياهو

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك غداة مقتل مئات الأشخاص جراء قصف استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص.

وأعرب بايدن بعد أنباء قصف المستشفى، عن "حزنه العميق" لهذه المأساة، وقال بايدن في بيان إنه "غاضب ويشعر بحزن عميق" بسبب انفجار المستشفى في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف "أمرت فريقي للأمن القومي بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط."

وفي تصريحات بعد اجتماعه مع زعماء إسرائيليين خلال زيارة سريعة للدولة العبرية هدفت لتقديم ضمانات لها في أعقاب هجوم حركة حماس عليها، قال بايدن إنه سيطلب من الكونغرس حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل هذا الأسبوع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية عندما قال إن إسرائيل تحظى بدعم أصدقائها. وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئا مجددا. لا اليوم ولا غدا ولا أبدا".

وحث بايدن، الإسرائيليين على ألا يستبد بهم الغضب، وقال إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا ينتمون إلى حماس. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني أيضا. يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وجدد بايدن التزامه بإقامة دولة فلسطينية رغم الحرب المستمرة بين حليفته إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بايدن "مهما بلغت صعوبته، علينا أن نستمر في مواصلة السعي نحو إحلال السلام، علينا أن نواصل السعي نحو مسار يمكِّن كلًا من إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام". وأضاف في ختام زيارته "بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين".

التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله

وأكد موقع أكسيوس الأمريكي، أنه كانت هناك رسالة واحدة ثابتة سمعها الرئيس بايدن من جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم في تل أبيب تقريبًا، تتمثل في "أن الحرب في غزة ستستغرق وقتًا، وستختبر دعم إسرائيل من حلفائها".

إلا أن بايدن أعرب عن مخاوفه الخاصة؛ فخلال اجتماعه الذي استمر ساعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحادثة لاحقة مع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، سأل عن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكد مخاوفه من أن يقرر حزب الله المدعوم من إيران الانضمام إلى الحرب، مما يزيد من احتمالات نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، بحسب الموقع الأمريكي.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه منذ الأيام الأولى للحرب، أرسلت إدارة بايدن رسائل خاصة وعامة إلى حزب الله وإيران، تحذرهما من الانضمام إلى القتال، فيما رد حزب الله بأنه مستعد لمساعدة حماس.

وضغط بايدن أيضًا على المسؤولين الإسرائيليين بشأن استراتيجيتهم الشاملة في غزة وخطتهم لما بعد الحرب.

وأكد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، أنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة بعد، ويركزون الآن على الهجوم المضاد لهجوم 7 أكتوبر الجاري الذي شنته حماس.

وقال مسؤولون إن بايدن حث المسؤولين الإسرائيليين على وضع خطة للإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العالقين وسط حملة الجيش الإسرائيلي للقضاء على حماس.

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