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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رويترز: بايدن يلقي خطابا مهما مساء اليوم

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابًا بشأن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، مساء اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة والثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة "رويترز".

وبدأ التصعيد في غزة، مع هجوم مباغت شنته المقاومة الفلسطينية أطلقت عليه عملية "طوفان الأقصى"، شمل هجمات متزامنة عبر البر والبحر والجو، استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأسدود، قابلها جيش الاحتلال بتصعيد غير مسبوق تجاه سكان قطاع غزة، تواصلت خلاله أعمال القصف واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، والدفع بالفلسطينيين من شمال القطاع إلى الجنوب في محاولات وصفها مراقبون بالتهجير القسري.


 

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