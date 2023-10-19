وقفة تضامنية بالغرفة التجاية بالبحيرة للتنديد بالعدوان علي غزة

نظم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ومنتسبي الغرفة، والعاملين بها وقفة تضامنية مع أهالي غزة الذين يتعرضون لمذبحة يقوم بها جيش الإحتلال، أكدوا فيها على تأييدهم الكامل والمطلق لموقف القيادة السياسية المصرية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، وبالأخص إلى مصر.

وأكد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ، أن موقف الرئيس السيسي يعكس حرص مصر الدائم على دعم القضية الفلسطينية، ورفضها لأي حلول غير عادلة وغير قابلة للتطبيق، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف الشريف أن تهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم سيكون جريمة إنسانية كبرى، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة، وسيؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في مصر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ،عن تأييده التام لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ،و العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ، بالغاء القمة الرباعية التى كان مقررًا عقدها في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف. وأكد الشريف أن هذا القرار يعكس موقف مصر والأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ويؤكد على رفضهما للممارسات الإسرائيلية غير القانونية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد الشريف على أن مصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها، وأنها لن تسمح بأي مساس بحقوقها السيادية أو بأمنها القومي.

وأضاف الشريف أن الغرفة التجارية بالبحيرة رئيسا وأعضاءا ومنتسبين، وجميع العاملين ، تقف خلف القيادة السياسية المصرية، وتدعم جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. فمصر تدعم القضية الفلسطينية تاريخيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا.