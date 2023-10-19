غرق طفل وطفلة في حادثين منفصلين بالمنشأة وطما

استقبل مستشفى المنشاه المركزي طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة غرق أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله إنزلقت قدماه وسقط بها كما استقبل مستشفى طما المركزي طفلة في الثانية من عمرها تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة غرقت أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى التحفظ عليهما بمشرحة المستشفتين تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبد الهادي . ه . ع . ع" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "رانيا . ا . م . ع" 26 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفت الشبهه الجنائية .

كما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي طما بوصول الطفلة مريم . م . ك . ب سنتين ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والدتها "وفاء . ن . خ . ع" 27 سنة ربة منزل وجدها لوالدها "كمال . ب . ع . ف" 64 سنة بالمعاش ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء لهو المذكورة على حافة الترعة المجاورة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفيا الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين واخطرت النيابة العامة بالمركزين لتتولى التحقيقات .