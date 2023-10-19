ملابسات مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالي، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق ناري وآخر مصاب بجرح قطعي بالرأس ، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق ناري بالجسم) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا

منها) كما قام إثنين من طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة

أحدهم وإصابة آخر.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة ، وبحوزة إثنين منهم (2 بندقية آلية) المستخدمين فى

الواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

و بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى" - 31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامى والخلفى لوجهى العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصرى معدين للقص والترويج - كمية من ورق التصوير الأبيض معد للإستخدام - طابعة حديثة متعددة الوظائف "المستخدمة فى تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات

ورقية صحيحة" - مبلغ مالى).. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها لإستخدامها فى نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية والمبلغ المالى الصحيح المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.