النائب محمود منصور: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة

أعلن النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، موافقته على كل ما يتخذه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من قرارات بشان القضية الفلسطينية وكذلك ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومى المصرى.



كما وجه النائب محمود منصور ، تحية اعتزاز وفخر لشعب فلسطين البطل في قطاع غزة والذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة الجماعية و أبرزها المجزرة البشعة التي أرتكبتها إسرائيل بالأمس عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة .

وأوضح النائب محمود منصور ، أن هذه المجزرة امتداد لمجازر وإرهاب دولة الاحتلال لشعب فلسطين الصامد من أجل الحرية والاستقلال والشعب الفلسطينى يسطر أروع أنواع الصمود على مر التاريخ ، تحية إجلال لشهداء ومصابى شعب العزة والكرامة .

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة اهتزت لها الضمائر البشرية عندما شاهدو الصور المدمرة المذبحة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات المرضى والعائلات العزل التي لجأت إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة ، وسقط صاروخ الاحتلال المدمر الذي أودى بحياة المئات من أشقائنا فى فلسطين و هذه الجريمة النكراء هي وحدها "إسرائيل" من تتحمل المسؤولية عنها.

وتساءل النائب محمود منصور ، أين منظمات حقوق الإنسان من تلك المجازر وأين البرلمان الدولي وادانته.واين الدول التى تدعى انها ترعى حقوق الإنسان ، مؤكدا أن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية .