"مجلس الشيوخ" يؤيد الرئيس في أي إجراءات لحماية الأمن القومي وتأمين الحدود

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في افتتاح الجلسة الطارئة التي دعى لها ظهر اليوم، لمناقشة تداعيات الأحداث في الأراضي الفلسطينية.



وجاء في نص الكلمة ....السادة الأعضاء

إن مجلس الشيوخ يتابع، بكل أسى وألم، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر، والذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

ومجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي، تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل.

فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية.

ومجلس الشيوخ إذ يجتمع اليوم في أول جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات تلك الحرب؛ لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها، كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في حماية الشعب الأعزل، وفى حماية الأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولن ينجو منها أحد.

كما يدعو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الانسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع.

ومجلس الشيوخ اذ يدين تلك الحرب، فانه يؤيد ويدعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

ويدعو مجلس الشيوخ الشعب المصري - بكل طوائفه- إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف فخامة السيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة.

حفظ الله مصر والأمة العربية وإني أدعوكم للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.