وكيل أول مجلس الشيوخ: بيان البرلمان الأوربي غير مقبول

رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وإن الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلى الجميع احترام ذلك.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا، إبان وضع القانون وأن الدولة المصرية كانت عازمة على خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.

وتابع أبوشقة أن القضاء المصري شامخ وأن الدستور المصري أفرد باب خاص بالسلطة القضائية، وأقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ.

وأضاف أبوشقة أن على هذه الدول أن تنظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخة ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة.

ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات بها قضاة إجلاء، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه، جميع مراحل العمليه الانتخابية بدأ من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الأعلى.

واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الأوطان، ولكن الشعب المصري الذي تمتد حضارته إلى سبعة آلاف عام، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال، وأن حق الترشح مكفول للجميع بكل الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما أرادوا، وأن الدولة المصرية عصية راسخة، وستخرج انتخابات رئاسية يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم.