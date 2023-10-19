انتفض أهل الفن غضبًا جراء الحدث الأبشع منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزه الذي بدأ في مطلع أكتوبر الجاري، وهو القصف الإجرامي لمستشفى المعمداني الذي كان يأوى أهالي قطاع غزة من الشهداء والجرحي والذين هربوا من ركام منازلهم واحتموا بجدرانها.

نجوم الفن يعلنون نتنياهو “مجرم حرب”

وفي هذا الصدد توحدت حسابات التواصل الإجتماعي لـ نجوم الفن بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “مجرم حرب”، بسبب تصاعد الأحداث دون ردع محطمًا لكل مواثيق الإنسانية ومباديء القانون الدولي.

كان من بين هؤلاء النجوم" درة زروق، ساندي، نرمين الفقي، رامي صبري، أنغام"، حيث نشروا صورة لـ نتنياهو ملطخة بالدماء مكتوب عليها مجرم حرب باللغتين العربية والانجليزية.

درة زروق

رامي صبري

أنغام

ساندي

نرمين الفقي

قصف شرس لمستشفى المعمداني وانتفاضة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

قصفت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مستشفى المعمداني التي امتلأت بالجرحى والشهداء جراء القصف المستمر على غزة، لتكون هي مأمنهم الوحيد خارج أصوات الانفجارات ودوي الصواريخ وركام منازلهم.

أدى القصف إلى استشهاد مايقرب من 1000 شهيد، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض.

في سياقٍ متصل أعلن نجوم الفن عن غضبهم من تصاعد الأحداث في غزة، إذْ ندووا بكارثة المعمداني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعبارات شديدة اللهجة والاستشهاد بالقرآن الكريم ودعواتهم للتضامن والاتحاد لنصرة الشعب الفلسطيني ضد مايواجهونه من ضربات غاشمة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي