ناجلسمان يواصل تصفية حساباته مع نوير

ينوي جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، مواصلة تصفية حساباته مع مانويل نوير قائد فريق بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق، عن إقالة المدرب هانز فليك المدير الفني لمنتخب من منصبه بسبب سوء النتائج، ليحل بدلًا منه ناجلسمان، حيث سبق أن خلفه في تدريب النادي البافاري في صيف العام 2021.

وقاد ناجلسمان منتخب ألمانيا حتى الآن في مباراتين وديتين، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا، ليحقق الماكينات الفوز على أمريكا 3-1، والتعادل مع المكسيك 2-2، فيما غاب مانويل نوير عن المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها العام الماضي.

مانويل نوير

وساهم غيابه في تعيين إيلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، قائدا للماكينات الألمانية.

وعند سؤال ناجلسمان عن ارتداء نوير شارة القيادة في حال عودته مرة أخرى: "سيظل إلكاي جوندوجان قائدا للمنتخب، من المهم أن يكون لديك الاستمرارية والاستقرار وعدم التغيير، وأنا سعيد جدا بذلك".

ناجلسمان

لتكون تلك أولى خطوات ناجلسمان، للانتقام منه الذي دخل معه في صراع، أثناء فترة تدريبه الفريق البافاري، حيث طالب بإقالته ورحيله عن الفريق.

نوير يتلقى ضربة جديدة

وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المدرب الألماني يفكر في استبعاد نوير نهائيا من منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مدرب بايرن ميونخ السابق ينوي الاعتماد في الفترة القادمة، بشكل أساسي على حارس برشلونة الإسباني مارك أندريه تيرشتيجن.

ناجلسمان

ومن المتوقع عودة قائد بايرن ميونخ، إلى الملاعب خلال الأيام المقبلة بعد غيابه، عن الملاعب منذ ديسمبر 2022، نتيجة تعرضه لكسر في الساق.

تاريخ نوير مع المنتخب الألماني

شارك نوير أولى مبارياته مع المنتخب الألماني، أمام الإمارات عام 2009 وانتهى اللقاء بنتيجة 7-2 بصالح المانشافت.

ومنذ تلك اللحظة أصبح الحارس الأول للمنتخب، حيث شارك في 117 مباراة بجميع المسابقات، استقبلت شباكه خلالها 113 هدفا وسجلت شباكه نظيفة في 48 مناسبة.

ويحمل مانويل نوير شارة قيادة المنتخب الألماني منذ عام 2016، حيث فاز بها في 60 مباراة من أصل 117 مباراة خاضها بقميص منتخب بلاده، ويأتي خلف لوثار ماتيوس بـ 75 مباراة ثاني أكثر حامليها.

ولم يحقق سوى لقب واحد مع منتخب بلاده، وهو كأس العالم 2014، وذلك بفوزه على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد سجله ماريو جوتزه.