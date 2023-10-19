دورات تدريب مِهني على "الخياطة والملابس الجاهزة" بـ "وحدة متنقلة" لسيدات أسوان

تواصل وزارة العمل دورها في تدريب وتأهيل المرأة في الصعيد بالتدريب المهني لتأهيلهم على مهن يحتاجها سوق العمل قالت "الوزارة" اليوم الخميس أن مدير عمل أسوان تابعت الدورات التدريبية المهنية المجانية المُنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز نصر النوبة ،وذلك لأول مجموعة تدريبية بقرية وادي العرب بنصر النوبة ،على مهنة التفصيل والخياطة، بالتعاون مع المجلس القروى.

وقال بيان صحفي :"تعتبر القرية من القري الأكثر احتياجاً لهذه الدورات التدريبية والتي تُقدم لأهالي القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين ، والتى تُساهم في تحسين أحوال المعيشة من خلال تعليمهم مهنة تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة ، أو بدء مشروعات متناهية الصغر من المنزل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من أجل التشغيل على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم "..وتمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل على مستوى الجمهورية ،تُنفذ الأن خطة التدريب المهني الجديد "2023-2024" ،في إطار تنفيذ توجه الدولة بربط التدريب والتعليم بإحتياجات سوق العمل.

واوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، انه جرى البدء في تدريب أول مجموعة علي مهنة الخياطة والملابس الجاهزة، والتحقت المتدربات بالعملية التدريبة حسب أسبقية تاريخ التقديم ،ومعظمهن من السيدات المُعيلات ، ومن خلال متابعة العملية التدريبية قدمت المُتدربات الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة العمل لتوفير مثل هذه الوحدات التدريبية والتي سهلت عليهم تعلّم مهنة مطلوبة في سوق العمل ، كما قدمن الشكر لفريق عمل المديرية على اهتمامهم بالمتدربات وتوفير مدربين مؤهلين من المتخصصين العاملين فى تلك المهنة للوصول لأقصى إستفادة ممكنة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان