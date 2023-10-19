الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية

رخصة قيادة مهنية
رخصة قيادة مهنية

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية... يكثف الكثير من المواطنين الراغبين في  استخراج رخصة قيادة مهنية البحث عن التفاصيل الكاملة لاستخراج الرخصة بنجاح، والشروط المطلوبة لذلك.

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 تكلفة استخراج رخصة مهنية

وتبلغ تكلفة استخراج رخصة مهنية حوالي 600 جنيه، منها دفع 540 جنيهًا عند استخراج الرخصة لأول مرة، ثم دفع مبلغ 6.5 جنيه قيمة نموذج 256 مرور، وأيضًا دفع 10 جنيهات قيمة نموذج اختبار شفوي، ثم مبلغ 40 جنيه قيمة رسوم الاختبار.

شروط استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

- سداد كافة رسوم رخصة القيادة المهنية درجة ثالثة.

- يكون سن المتقدم واحد وعشرين عاما وأكثر.

- اجتياز الكشف الطبي، للحصول على تقرير طبي بسلامة المتقدم.

- اجتياز الاختبار النظري والاختبار العملي للسيارة.

- الرخصة لمن تكون مهنتهم هي القيادة.

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

- التوجه إلى وحدة أو قسم المرور الخاص بمحل الإقامة ببطاقتك.

- وجود إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- توفر 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

- تقديم مستند يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- وجود مستند يثبت الموقف من التجنيد.

- تقديم مستند يثبت عضوية بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.

- إحضار شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسي

- إحضار صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.

- إحضار موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم

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