طريقة سهلة لاستخراج رخصة إنشاء مزرعة مواشي

تحرص وزارة الزراعة على دعم مربين المواشي من خلال توفير تسهيلات إنشاء المزارع، بالإضافة إلي تقديم الدعم المادي والطبي.

ويبحث الكثير على محرك البحث العالمي "جوجل" عن الخطوات اللازمة لاستخراج ترخيص إنشاء "مزرعة مواشي".

ويلتزم صاحب ترخيص مزرعة المواشي بجميع الضوابط والمعايير الأمنية والصحية داخل المزرعة وحولها، ويتم توثيق ذلك من خلال محاضر المعاينة المشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتقدم" بوابة الوفد" المستندات الطلوبة وطريقة استخراج ترخيص مزرعة مواشي:

خطوات استخراج ترخيص

ـ التوجه إلى مديرية الزراعة بمحافظته أو الإدارة الزراعية التابع لها وتحديد موقع المزرعة.

ـ تقديم طلب تشغيل المزرعة وإجراء معاينة من قبل لجنة متخصصة تابعة لوزارة الزراعة.

ـ تقوم اللجنة بزيارة المزرعة وإجراء تقييم شامل للأرض والمرافق المتعلقة بتربية المواشي.

ـ في حال الموافقة على المزرعة بعد المعاينة، يتعين على المزارع دفع الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص التشغيل.

المستندات المطلوبة

تتطلب عملية الحصول على ترخيص إنشاء مزرعة مواشي تقديم بعض المستندات الأساسية، وتشمل:

-الحصول على ترخيص التشغيل.

-وثيقة الملكية أو عقد الإيجار للأرض المخصصة للمزرعة.

ـ ترخيص إقامة المزرعة.

مدة استخراج ترخيص إنشاء مزرعة مواشي

عادةً ما يستغرق الحصول على ترخيص تشغيل المزرعة فترة تتراوح بين 15 و20 يوما.