أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية

أسعار زيت الطعام.. واصلت اسعار زيت الطعام استقرارها وثباتها السعري عند تجار الجملة وللمستهلك خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت شراء 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية، خلال الشهر الماضي.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 46,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقر سعر زيت الأولين، عند نفس القيمة الشرائية، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

بلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.