معاش تكافل و كرامة.. خطوات تقديم تظلم للحصول على الدعم

معاش تكافل و كرامة.. يرغب الكثير من المواطنين الذي تعرضوا لوقف معاش تكافل وكرامة، في معرفة التفاصيل الكاملة لتقديم تظلم للحصول على الدعم، حيث يمكن التظلم تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

طلبات تظلمات تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين، عقب تقديم التظلم لاستعلام عن طلبات تظلمات تكافل وكرامة، عبر الاتصال بالخط الساخن 19680، والإبلاغ عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

أسباب تمنعك من الحصول على الدعم

أن يكون المتقدم لديه ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

دفع المتقدم إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

امتلاك المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني

امتلاك المتقدم أو اشتراكه في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة

سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.

تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

امتلاك المتقدم سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

دفع المستقدم مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين خلاط بناء.

أن يكون المتقدم يمتلك محلًا تجاريًا أو أكثر

امتلاك المتقدم رؤوس مواشي ثلاثة أو أكثر

حصول المتقدم على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

خطوات التظلم من قطع معاش تكافل و كرامة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

إدخال المواطن الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقما.

تسجيل الشكوى الخاصة بالمواطن.

يجب طباعة الشكوى التي قدمها المتظلم.

يتم الرد من قبل الوزارة على الشكوى إلكترونيا.