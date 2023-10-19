الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المستشار الألماني: لابد من إيجاد طرق لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال إنه من المهم إيجاد طرق لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

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وطالب “أولاف شولتس” فى وقت سابق، بإجراء تحقيق شامل في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط مئات الشهداء بينهم أطفال ونساء.

يذكر أن اللواء قدري أبو بكرا، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أكد أن إسرائيل قد تكون نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات أجريت معهم. 

العداون الإسرائيلي 

وأضاف “أبو بكرا” أنّ ارتفاع أعداد المعتقلين منذ العدوان الإسرائيلي على غزة بنسبة 100%، لتتجاوز 10 آلاف أسير.

 قطاع غزة

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

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