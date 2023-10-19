محافظ الدقهلية يتفقد ويتابع أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بجولة تفقدية تابع خلالها أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل والذي يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بطول 1,250 متر .

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري لوزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

حيث تفقد " مختار " أعمال صب الخرسانه العاديه لميول الجسر بطول القطاع ، وأعمال صب البلاطات الخرسانية وأعمال فرد السن في باقي القطاع تمهيدا لاستكمال اعمال صب الخرسانة المسلحة .

وأشاد " المحافظ " بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري .

وأكد " مختار " علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره .